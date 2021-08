Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad beteiligt sich an Upscalio

Heliad Equity Partners beteiligt sich mit einem einstelligen Millionenbetrag an der USD 43 Millionen Finanzierungsrunde von Upscalio

Frankfurt am Main, 19. August 2021 - Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) freut sich Upscalio im Portfolio begrüßen zu dürfen und investiert im Rahmen der Finanzierungsrunde einen einstelligen Millionenbetrag. Die Runde wurde von Presight Capital und einem nicht namentlich genannten globalen Hedge Fund angeführt. Mit MPGI, 468 Capital und Whiteboard Capital beteiligten sich weitere hochklassige Investoren in der Runde.

Das Unternehmen investiert in vielversprechende Marken, die auf E-Commerce-Marktplätzen wie Amazon oder Flipkart in Indien Produkte verkaufen. Upscalio identifiziert diese Ziele mit einer technologiegesteuerten Deal-Flow-Engine. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen aktiv das Wachstum der Marken mithilfe eines eigenen Teams, bestehend aus über 50 Experten, u.a. in den Bereichen E-Commerce, M&A, Marketing und Vertrieb.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einem so erfahrenen und erstklassigen Team. Die Geschwindigkeit, mit der die bisherigen Meilensteine erreicht wurden, spricht nicht nur für die Qualität des Managements, sondern auch für ein hochattraktives und dynamisches Marktumfeld", sagt Falk Schäfers, Geschäftsführer der Heliad.

"Wir schätzen es sehr, dass wir mit einer Gruppe bekannter und erfahrener Investoren zusammenarbeiten können, die Upscalio auf seinem Weg, die talentiertesten E-Commerce-Unternehmer zu unterstützen, weiter vorantreiben werden", sagt Gautam Kshatriya, CEO und Mitbegründer von Upscalio.

Über Upscalio

Die E-Commerce-Holding Upscalio wurde im Jahr 2021 von Gautam Kshatriya, Saaim Khan und Nitin Agarwal gegründet. Upscalio identifiziert die vielversprechendsten Marken, die auf großen E-Commerce-Marktplätzen wie Amazon oder Flipkart tätig sind, geht Partnerschaften mit ihnen ein und entwickelt sie weiter. Das Unternehmen hat ein Team von über 50 Experten in den Bereichen E-Commerce, Marketing, M&A, Finanzen und Vertrieb aufgebaut, um Marken in ihrer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Upscalio konzentriert sich derzeit auf den indischen Markt und hat seinen Hauptsitz in Gurgaon, Indien.