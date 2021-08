Am 11. August hatte ich hier in der Börse-Intern Folgendes geschrieben: „Und irgendwann werden die Anleger realisieren, dass die US-Notenbank angesichts einer starken Erholung am Arbeitsmarkt und einer anhaltend ...

Müssen Analysten ihre Gewinnerwartungen nach unten schrauben? Bullenfallen im DAX und Dow Jones bestätigt Am 11. August hatte ich hier in der Börse-Intern Folgendes geschrieben: „Und irgendwann werden die Anleger realisieren, dass die US-Notenbank angesichts einer starken Erholung am Arbeitsmarkt und einer anhaltend hohen Inflation bald ihre Unterstützung reduziert.“ Gestern schien genau dies der Fall gewesen zu sein. Denn man konnte einen ziemlich klaren Zusammenhang erkennen: Um 20:00 Uhr (MESZ) wurde das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht (siehe auch vertikale Linie im folgenden Chart des Dow Jones). Wenig später begannen die Aktienmärkte ihre aktuelle Abwärtsbewegung.

