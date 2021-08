Kurz und knapp von GOLDINVEST Redaktion präsentiert

Das Cu-Ni-Co-Pd-Au Projekt Ryberg in Ost-Grönland offenbart immer deutlicher sein gewaltiges Potenzial und seine gigantische Dimension. Auch auf dem zweiten Ziel von Ryberg, dem Sortekap-Prospekt, hat Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) gleich bei der ersten Bohrung SODD001 ins Schwarze getroffen. Das 236,7 Meter lange Bohrloch zielte auf eine IP-Anomalie, die im Jahr 2020 gemessen worden war. Die Bohrung bestätigte das Vorhandensein einer Sulfidmineralisierung in der Zieltiefe. Inzwischen hat die zweite Bohrung SODD002 begonnen. Sie zielt erneut auf die IP-Anomalie ab und befindet sich 350 m südlich von SODD001.



Auch das Bohrloch MIDD007 auf dem Miki-Prospekt wurde abgeschlossen und hat ebenfalls erfolgreich den Miki Fjord Dyke und Zonen mit Kupfersulfidmineralisierung durchteuft.

Sitka Gold sieht sich im Yukon auf den Spuren von Victoria Gold

Am gestrigen Update von Sitka Gold (CSE :SIG; FRA:1RF) von seinem RC Gold Projekt im Yukon scheiden sich die Geister: Wie sind die 318 Meter mit 0,45 g/t Gold einzuschätzen? Ist das Okay, befriedigend, ausreichend oder ungenügend? Die erste Reaktion vieler schneller Leser – und das sind wir ja letztlich doch alle - dürfte sicher Enttäuschung gewesen sein, denn obwohl die gemeldeten Intervalle länger sind, liegen die Goldgehalte deutlich niedriger als bei den ersten Discovery-Bohrungen auf den Zielzonen Saddle und Eiger. Zur Erinnerung: Die Werte aus dem vergangenen Jahr lagen im besten Bohrloch DDRCCC20-002bei 100,8 Meter mit 0,82 g/t Gold.

Entscheidender Fortschritt: Sonoro Gold legt starke Testergebnisse vor!

Die Spannung steigt beim angehenden Goldproduzenten Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO). Schon in wenigen Wochen soll nach einer Aktualisierung der Ressourcenschätzung zum Goldprojekt Cerro Caliche auch eine erste Einschätzung der Wirtschaftlichkeit (PEA) folgen. Und die entscheidet darüber wie es weitergeht, ob Sonoro wirklich schon Anfang des kommenden Jahres in Produktion gehen kann. Äußerst erfreulich ist deshalb die Nachricht, dass man mit metallurgischen Tests eine höhere Goldausbringungsrate erzielen konnte als angenommen! Denn diese ist ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit eines Goldminenbetriebs.

Goldman Sachs senkt US-Wachstumsprognose. Profitiert Gold?

Die Analysten von Goldman Sachs glauben, dass die rasante Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus der US-Wirtschaft im dritten Quartal schaden wird und senken ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten für diesen Zeitraum deutlich.Bislang waren die Experten von einem starken Anstieg von 9% ausgegangen, rechnen jetzt aber nur noch mit einem Wachstum von 5,5%.

Excellon erbohrt 1.828 g/t Silberäquivalent über 5,2 Meter auf Platosa!

Excellon Resources Inc. (TSX: EXN; NYSE: EXN; FRA: E4X2) berichtet von weiteren bedeutenden Erfolgen bei den Untertagebohrungen auf seiner Platosa-Mine in Durango, Mexiko. Die laufenden untertägigen Bohrungen dienen in erster Linie der Definition und Erweiterung der bekannten Manto-Strukturen 623, NE-1 und NE-1S, deren Mineralisierung außerhalb des aktuellen Minenplans liegt.

Strategische Platzierung: Pond Technologies sichert sich 1,5 Mio. CAD

Wenige Tage nach der Unterzeichnung eines bahnbrechenden Abkommens mit einem Fortune-500—Unternehmen über die Produktion von komplexen Proteinen auf der Basis der Pond-Algenplattform hat sich Pond Technologies Holdings Inc. (TSXV: POND; FRA: 400) auf dem Wege einer Privatplatzierung weitere 1,5 Mio. CAD frisches Kapital zur Absicherung seines Wachstums gesichert.

Spey startet Gespräche mit Batterieherstellern über Offtake-Deals

Das ist wirklich ungewöhnlich: Noch bevor der Lithium-Explorer Spey Resources Corp. (CSE: SPEY; FRA: 2JS) überhaupt seine erste Ressource in der argentinischen Lithium-Sole-Provinz Salta ermittelt hat, hat das Unternehmen bereits Gespräche mit mehreren Batterieherstellern und Automobilproduzenten über mögliche Abnahmeverträge begonnen.

Bitcoin – Der Short Squeeze hätte noch etwas Luft

Im Anschluss an den heftigen Crash Mitte Mai handelte der Bitcoin in den folgenden neun Wochen zwischen 30.000 USD und 40.000 USD seitwärts. Dabei kam es insgesamt zu drei Tests der kritische Unterstützungszone zwischen 28.500 USD und 30.000 USD. Als die Bitcoin-Preise am 21.Juli zum dritten Mal unter die psychologische Marke von 30.000 USD fielen, erreichte die Panik und Angst im Sektor ein neues Extrem. Kursziele von unter 20.000 USD, ja sogar unter 10.000 USD, machten überall die Runde und der endgültige Zusammenbruch schien bereits vorprogrammiert.

American Rare Earths: Seltene Erden-Gehalte steigen um 216%!

American Rare Earths (WKN A2P8A0 / ASX ARR) landet im Moment einen Treffer nach dem anderen, wenn es darum geht, das Potenzial des Seltene Erden-Projekts La Paz in Arizona zu bestätigen. Jetzt konnte man einen spektakulären Anstieg der Gehalte und damit einhergehend potenziell sinkende Kosten melden! Wie die Company nämlich heute mitteilte, konnte man mit vorläufigen, metallurgischen Testarbeiten den Gesamtseltenerdengehalt um gewaltige 216% steigern, gleichzeitig den Gehalt des ebenfalls auf La Paz auftretenden Scandiums um 90% erhöhen und die Erzmasse um 76% reduzieren!

EcoGraf treibt Pläne für Recycling-Pilotanlage voran

Der angehende Graphitproduzent und Recyclinggesellschaft Ecograf (ASX EGR / WKN A2PW0M) hat jetzt in einer so genannten Scoping-Studie die Kosten- und Produktionsschätzungen für die geplante, modulare Recycling-Pilotanlage im westaustralischen Kwinana festgestellt.

Grönland im Fokus: Geht es jetzt bei Major Precious wieder los?

Während in Neufundland der neue Goldrausch stattfindet, gehen in Grönland einige sehr spannenden Unternehmen, über einige davon berichtet GOLDINVEST.de bereits seit Längerem, auf die Jagd nach einer breiteren Palette von Materialien. Auch die Technologiemilliardäre Jeff Bezos und Bill Gates sind jetzt auf der dänischen Insel vertreten!

Neu auf GOLDINVEST

Etruscus Resources Corp.



Schlüssel-Position in der Explorations-Region von Zentralneufundland

Die Musik für Goldexplorer spielt derzeit eindeutig in Neufundland. Manche Beobachter sprechen im Zusammenhang mit den jüngsten hochgradigen Entdeckungen von New Found Gold (TSXV: NFG) sogar von einem neuem „Goldrush“. Dieses neue Interesse für Neufundland will jetzt auch Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR; FRA: ERR) für sich nutzen und beansprucht ab sofort einen zentralen Platz im Orchester. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es sich soeben eine Option auf eine 100 %-Beteiligung am Goldprojekt Lewis in Zentralneufundland gesichert.



Das Grundstück besteht aus zwei Claim-Blöcken im Herzen des Goldtrends Peyton Linear, der von erfolgreichen Nachbarn umgeben ist: Exploits Discovery Corp. liegt im Norden und Osten, Sassy Resources Corporation im Westen und New Found Gold Corp. im Süden. Die berühmte Keats Zone von New Found Gold mit 92,86 g/t Gold über 19 Meter liegt Luftlinie gerade einmal 10 Kilometer entfernt.

