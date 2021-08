In der letzten technischen Besprechung vom 03. August 2021: „EUR/AUD: Langsam, aber sicher“ wurde nach der Stabilisierung um 1,5233 AUD eine Rallye zunächst in den Bereich von 1,6354 AUD favorisiert. Diese Schaltmarke gilt es nun zum Ende des Monats zu verteidigen, um die Weichen für die kommenden Wochen zu stellen. Investierte Anleger sollten auf jeden Fall nun ihre Stopps merklich nachziehen, hier könnte ein Niveau um 1,60 AUD gemessen am Basiswert in Betracht kommen. Neuerliche Chancen ergeben sich zum Monatsschluss in wenigen Tagen.

Corona-Lockdown dauert an

Für den australischen Dollar scheint die Zero-COVID-Strategie keine gute Ausgangsbasis zu sein, weitere Gewinne des Euro oberhalb von 1,6354 AUD an 1,6585 AUD binnen der nächsten Wochen könnten noch folgen, sofern ein eindeutiger Monatsschlusskurs oberhalb der Triggermarke von 1,6354 AUD zustande kommt. Das maximale Erholungsziel stellt das Niveau um 1,7018 AUF für den Euro dar. Als Investmentvehikel könnte hierzu das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFQ5DH zum Einsatz kommen. Geht es dagegen nachhaltig unter 1,60 AUD abwärts, müssten noch einmal Rückschläge auf den Eröffnungskurs aus Juli dieses Jahres bei 1,5814 AUD zwingend einkalkuliert werden. Spätestens am langfristigen Aufwärtstrend dürften wieder Bullen in Erscheinung treten.