PharmaJet-Partner Zydus Cadila gibt Erteilung der Notfallzulassung für weltweit ersten Plasmid-DNA-Impfstoff gegen COVID-19 bekannt

PharmaJet , der Hersteller innovativer, nadelloser Injektionstechnologien, hat heute bekanntgegeben, dass sein Partner Zydus Cadila von der indischen Medikamentenzulassungsstelle Drug Controller General of India (DCGI) die Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für ZyCoV-D erhalten hat, den weltweit ersten Plasmid-DNA-Impfstoff gegen COVID-19. Der Impfstoff ZyCoV-D wird exklusiv mittels des PharmaJet Tropis Needle-free Injection System (nadelloses Injektionssystem) verabreicht.

The COVID-19 vaccine is exclusively administered using the PharmaJet Tropis Needle-free Injection System. (Photo: Business Wire)

Über diese Entwicklung sagte Herr Pankaj R. Patel, Vorstandsvorsitzender von Cadila Healthcare Ltd.: „Dies ist ein historischer Meilenstein. ZyCoV-D, ein dank indischer Innovationen entwickeltes Produkt, wird als weltweit erstes DNA-Vakzin für die Gabe an Menschen angeboten und ermöglicht so die weltweit größte Impfaktion. Wir sind besonders froh, dass unser Impfstoff zu diesem Kampf gegen COVID-19 beitragen und es dem Land ermöglichen wird, eine größere Bevölkerungsgruppe insbesondere in der Altersgruppe zwischen 12 und 18 Jahren zu impfen. Ich möchte mich bei allen Forschenden, den Mitarbeitenden bei den klinischen Studien, den Freiwilligen und den Regulierungsbehörden bedanken, die dieses Projekt unterstützt haben.“

Die Entscheidung des DCGI beruht auf Daten aus einer pivotalen klinischen Phase-3-Studie, an der über 28.000 Freiwillige teilnahmen. An der Studie beteiligt waren Jugendliche in der Altersgruppe zwischen 12 und 18, ein Novum bei einer COVID-19-Impfstoffstudie in Indien. ZyCoV-D bewies eine robuste Immunogenität, Tolerabilität und Sicherheit.

Chris Cappello, Präsident und CEO von PharmaJet, sagte: „Wir gratulieren unserem Partner Zydus Cadila zum Erreichen dieses kritischen Meilensteins. Die Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) ist ein riesiger Schritt nach vorne bei der Tilgung von COVID-19. Sie beweist das Potential DNA-basierter Vakzine und bedeutet eine Ausweitung der Verwendungsmöglichkeiten nadelloser Spritzen. Wir sind stolz, Teil dieser Entwicklung und der Vermarktung des allerersten plasmidbasierten DNA-Impfstoffs zu sein.“