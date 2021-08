NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rückkehr einer Starinvestorin hat am Dienstag bei den US-Notizen chinesischer Tech-Firmen eine Rally in Gang gebracht. Nachdem solche Aktien in den vergangenen Wochen und Monaten stark unter einer chinesischen Regulierungsoffensive gelitten hatten, witterten die Schnäppchenjäger nun plötzlich an der Nasdaq-Börse wieder neue Chancen in den abgestraften Papieren. Sie trugen damit zur anhaltenden Rekordrally der Nasdaq-Indizes bei.

Allen voran rückten die Aktien von Pinduoduo und JD.com um 15,7 respektive 12,3 Prozent vor. Die Titel der beiden E-Commerce-Plattformen profitierten jeweils von starken Quartalszahlen, jene von JD folgten den kräftigen Kursgewinnen ihrer Notiz in Hongkong. Dort waren auch die Aktien der Beteiligungsfirma Tencent am Dienstag um fast 9 Prozent gestiegen, nachdem diese Aktienrückkäufe angekündigt hatte. Auch dies habe das Vertrauen in China-Aktien wieder gestärkt, hieß es.