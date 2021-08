WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Umbau des Kohlefaserspezialist SGL Carbon ist in vollem Gange. Bereits jetzt kann das SDax -Unternehmen erste Früchte ernten. Dank der Erholung der Nachfrage aus der Autoindustrie laufen die Geschäfte auch wieder besser. Die Aktie, die zuletzt 2019 und 2020 schwer gebeutelt wurde, ist seit Beginn des Jahres wieder im Aufwind. Was bei SGL Carbon los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

LAGE BEI SGL Carbon: