True Leaf reicht bei Health Canada Antrag auf Erteilung einer geänderten Verkaufslizenz ein

25. August 2021 - Vernon, KANADA - True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) („True Leaf“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada einen Antrag auf Änderung seiner Standard-Verarbeitungslizenz für den Verkauf von getrocknetem Cannabis gestellt hat. Mit der geänderten Lizenz wird True Leaf seine handwerklich hergestellten Cannabisprodukte direkt an medizinische Patienten und an Einzelhändler im ganzen Land verkaufen können.