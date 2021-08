Media and Games Invest will sich aus dem Geschäft mit Influencer- und Performance-Marketing zurückziehen. Hintergrund sei eine anhaltend schwache Performance dieser Aktivitäten, die sich zudem als weit weniger skalierbar erwiesen haben, kündigt das Unternehmen am Freitag an. „Das einstellige oder nicht vorhandene Wachstum und die niedrigen bis lediglich ausgeglichenen EBITDA-Margen konnten nicht mit dem skalierbaren, schnell ...