Der Tranfer-Krimi um Christiano Ronaldo geht in die nächste Runde. Kehrt der Superstar zur alten Jugendliebe Manchester United zurück? Der Manchester City Fan Token macht eine regelrechte Berg- und Talfahrt durch.

Angeblich hat sich Christiano Ronaldo schon von seinen Mitspielern bei Juventus Turin verabschiedet und nicht am Training teilgenommen, wie italienische Sportjournalisten berichten. Seinem Trainer Max Allegri soll er bereits mitgeteilt haben, dass er nicht mehr für Juventus spielen wolle. Der 36-jährige Portugiese steht auch nicht im Kader für das Serie A Spiel gegen Empoli am Wochenende. Der mehrfache Weltfußballer des Jahres liebäugelt offenbar mit einer Anstellung bei einem englischen Topclub in Manchester. Ob er nächste Saison in einem roten oder himmelblauen Trikot auflaufen wird, ist die entscheidende Frage, die sich momentan jeder Fußballfan stellt. Doch sorgt dieses Transfergerücht nicht nur in der Fußballwelt für ordentlich Wirbel, auch am Krypto-Markt hinterlässt die Nachricht ihre Spuren.

Der Manchester City Fan Token ist in wenigen wenigen Minuten um circa 13 Prozent gefallen, nachdem es nun den Anschein macht, Manchester United könnte den amtierenden englischen Meister City im Werben um Ronaldo ausstechen. Laut Daten des Analysehauses CoinMarketCap kommt die clubeigene Kryptowährung auf eine Marktkapitalisierung von knapp 74 Millionen US-Dollar. Das 24-Stunden-Handelsvolumen liegt bei ungefähr 152 Millionen US-Dollar. Ähnlich wie beim Bitcoin gibt es nur eine begrenzte Anzahl an City Coins. Der Maximalvorrat liegt bei 20 Millionen City Coins. Im weltweiten Umlauf sind derzeit ungefähr 2.678.004 City Coins.

Die im Jahr 1880 gegründeten „Sky Blues“ hatten sich mit der Plattform Socios.com zusammengetan, um den Manchester City Fan Token über die Chiliz-Blockchain zu lancieren. Die Kryptowährung, die Mitte Mai 2020 auf den Markt kam, erlaubt Haltern des Fan Tokens eine direktere Teilhabe am Verein, indem sie über den Token bei bestimmten Abtimmungen mitentscheiden können. Zudem können Fans besondere Preise gewinnen wie beispielsweise einen Stadionbesuch in der VIP-Loge. Als einer der beliebtesten und wertvollsten Fan-Token ist der von Manchester City bei vielen Krypto-Börsen erhältlich.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion