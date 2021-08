Trillium Gold erwirbt wichtiges Landpaket im Bergbaurevier Red Lake in Ontario

Vancouver, British Columbia, Kanada - 30. August 2021 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM, OTCQX:TGLDF, FRA:0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-m ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb von dreizehn aneinander grenzenden, patentierten Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 229 Hektar unterzeichnet hat, die gemeinsam als "Grundstück Willis" bezeichnet werden und sich südwestlich des Grundstücks Newman Todd (NT) von Trillium Gold in der Gemeinde Todd im Bergbaubezirk Red Lake in Ontario befinden und an dieses angrenzen. (Siehe Abbildung 1).

Russell Star, CEO von Trillium Gold, sagte: "Das Grundstück Willis stellt eine wichtige Ergänzung des Grundstückspakets von Trillium im westlichen Gebiet Red Lake dar. Es umfasst sowohl die südwestliche Erweiterung der Zone NT als auch andere Grundstücke, die sich als äußerst aussichtsreich für Gold erwiesen haben und bei Aufschlussproben sichtbares Gold aufwiesen. Wie das Grundstück NT weist auch das Grundstück Willis viele Ähnlichkeiten mit den großen Goldminen im Osten auf: insbesondere Gesteinsarten, Strukturen, Mineralisierung und Alteration. Trotz dieser Eigenschaften wurde das Grundstück seit den 1930er Jahren nur sehr wenig erkundet und ist eines der wenigen noch unerforschten Grundstücke im Red Lake-Grünsteingürtel. ”

Das Grundstück Willis besteht aus dreizehn aneinander grenzenden, patentierten Mineralien-Claims mit einer Größe von 229 Hektar. Nach Abschluss der Transaktion wird Trillium Gold eine 100%ige Beteiligung an der Liegenschaft erwerben, die einer 2 %-igen Nettoschmelzabgabe (NSR) unterliegt (die "Abgabe"), indem es Zahlungen in Höhe von insgesamt 420.000 $ und insgesamt 400.000 Stammaktien am Kapital des Unternehmens leistet. Die Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Trillium Gold hat das Recht, die Hälfte der Lizenzgebühr (1 %) gegen einen Betrag von 1,2 Millionen $, zahlbar in bar oder in Aktien, zurückzuerwerben. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Vorkaufsrecht, sollten sich die Inhaber der Lizenzgebühren in Zukunft für einen Verkauf der Lizenzgebühren entscheiden.