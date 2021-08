Doch es kam – wie so oft an der Börse – anders…....

Der französische Leitindex CAC 40 zeigte in den vergangenen Wochen und Monaten eine beeindruckende Aufwärtsbewegung und haussierte. Ein Durchmarsch in Richtung der psychologisch wichtigen 7.000er Marke schien eigentlich eine ausgemachte Sache und nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch es kam – wie so oft an der Börse – anders…

Gewinnmitnahmen setzten dem Vorhaben vor dem Erreichen der 7.000er ein Ende. Im Bereich von 6.910 Punkten drehte der CAC 40 nach unten ab.

Aus charttechnischer Sicht stehen dem CAC 40 nun wichtige Handelstage ins Haus. Aktuell versucht der Index, im Bereich des markanten Juli-Hochs (6.670 Punkte) Halt zu finden und einen Boden auszubilden. Ob dieses Unterfangen gelingen wird, dürfte maßgeblich von der „Großwetterlage“ abhängen. Mit den für die Aktienmärkte beruhigenden Ausführungen des US-Notenbankpräsidenten Powell auf dem (virtuellen) Jackson Hole Symposium haben sich die dunklen Wolken erst einmal verzogen. Möglicherweise ist dieser Zustand jedoch nur von begrenzter Dauer, denn in den nächsten Tagen werden eine Vielzahl von US-Konjunktur- und Preisdaten die Karten neu mischen und das Thema ggf. neu beleben.

Beim Blick auf die jüngsten französischen Konjunkturdaten offenbarte sich das bekannt ambivalente Bild. Licht und Schatten lagen dicht beieinander. Aber auch in Frankreich stehen in den kommenden Tagen zahlreiche Daten zur Veröffentlichung an. Möglicherweise gibt es von dieser Seite dann doch den einen oder anderen entscheidenden Impuls.

Kurzum. Dem CAC 40 ist der Schwung erst einmal abhanden gekommen. Aktuell ist der Versuch des CAC 40 zu beobachten, im Bereich von 6.670 Punkten einen Boden auszubilden. Sollte dieses Unterfangen gelingen, könnte damit gleichzeitig die Basis für einen erneuten Vorstoß auf der Oberseite gelegt werden. Mit Blick auf die aktuelle Konstellation sollte der CAC 40 deutliche Abgaben auf der Unterseite verhindern. Bereits ein Rücksetzer unter die 6.500 Punkte wäre vor diesem Hintergrund als Warnsignal zu bewerten. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar: Der CAC 40 muss über die Marke von 6.910 Punkten. In diesem Fall würde die 7.000er Marke als nächstes potentielles Bewegungsziel „winken“.