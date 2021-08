Original-Research Media and Games Invest SE (von GBC AG): Kaufen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 31.08.2021, 11:02 | 19 | 0 | 0 31.08.2021, 11:02 | ^

Original-Research: Media and Games Invest SE - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 8,50 EUR

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

1. HJ 2021 Fortsetzung des dynamischen Umsatzwachstums; Deutlicher Profitabilitätsanstieg aufgrund von Skalen- und M&A-Effekten; GBC- Schätzungen und Kursziel nach Erhöhung der Unternehmensguidance ebenfalls angehoben



Geschäftsentwicklung im 1. HJ 2021



Die Media and Games Invest SE (MGI) hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres ihren dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen können. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Konzernumsatzerlöse sprunghaft um 92,6% auf 109,00 Mio. EUR (1. HJ 2020: 56,60 Mio. EUR) angestiegen.



Hauptursächlich hierfür waren starke organische Wachstumseffekte im Gaming- und Mediensegment sowie positive Umsatzsynergien innerhalb der MGI-Gruppe. Daneben haben M&A-Aktivitäten (v.a. die KingsIsle-Transaktion) auch zur positiven Konzernumsatzentwicklung beigetragen.



Parallel hierzu ist ebenfalls das operative Konzernergebnis (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 129,3% auf 26,60 Mio. EUR (VJ: 11,60 Mio. EUR) angewachsen. Korrigiert um Sondereffekte (z.B. M&A-Kosten) ergab sich für das erste Halbjahr 2021 ein bereinigtes EBITDA von 28,70 Mio. EUR, welches im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenso sprunghaft um rund 125,0% angestiegen ist (VJ: 12,70 Mio. EUR).



Auch auf Nettoebene konnte MGI in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres durch die deutliche Profitabilitätsverbesserung deutlich zulegen und so im ersten Halbjahr 2021 einen sprunghaften Ergebnisanstieg auf 5,60 Mio. EUR (1. HJ 2020: 0,50 Mio. EUR) erzielen.

Geschäftsentwicklung im Q2 2021



In der Quartalsbetrachtung wird der dynamische Wachstumskurs besonders gut er-sichtlich. Nach dem starken Auftaktquartal hat MGI auch im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einem Konzernumsatzanstieg um 90,0% auf 57,10 Mio. EUR (Q2 2020: 30,0 Mio. EUR) ein weiteres Rekordquartal verzeichnet. Das starke Wachstum resultiert vor allem aus Umsatzsynergien und organischem Wachstum innerhalb des Gaming- und Mediensegments. Hierbei ist anzumerken, dass das organische Wachstum mit 36,0% signifikant über der Unternehmensplanung lag und auch trotz eines Corona-bedingt besonders starken Vorjahresquartals deutlich gesteigert werden konnte.

Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 8,50 Euro

