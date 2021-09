Piedmont reicht Antrag für eine Bergbaulizenz in North Carolina und den Entwurf eines Darlehensantrags beim US-Energieministerium ein

1. September 2021 – BELMONT, NORTH CAROLINA – Piedmont Lithium Inc., („Piedmont“ oder „Unternehmen“) (Nasdaq: PLL), ein Multi-Asset-Unternehmen, das sich auf die ganzheitliche Produktion von Lithiumhydroxid zur Unterstützung der Lieferkette der Elektrofahrzeughersteller in Nordamerika konzentriert, hat heute die Einreichung von zwei Anträgen für sein Projekt Carolina Lithium bekannt gegeben.

Am 30. August 2021 hat das Unternehmen bei der Abteilung für Energie, Rohstoffe und Bodenressourcen (Division of Energy, Mineral and Land Resources) der Umweltbehörde von North Carolina (Department of Environmental Quality) eine Bergbaulizenz für den US-Bundesstaat North Carolina beantragt.

Zusätzlich hat das Unternehmen am 31. August 2021 den Entwurf eines Darlehensantrags beim Büro für Darlehensprogramme (Loans Program Office) des US-Energieministeriums für eine Darlehensfinanzierung über das ‚Advanced Technologies Vehicle Manufacturing Loan Program‘ („ATVM“) eingereicht. Das ATVM verfügt über Mittel in Höhe von 17,7 Milliarden Dollar für Direktkredite zur Finanzierung von US-Unternehmen, die kraftstoffeffiziente, hochmoderne Fahrzeuge und qualifizierte Bestandteile für die Automobilzulieferkette herstellen.

Der Zeitplan für die Prüfung und Beantwortung der einzelnen Anträge unterliegt den festgelegten Verfahrensprozessen der jeweils zuständigen Behörde.

„Die Einreichung unseres Antrags auf Erteilung einer Bergbaulizenz bei den Behörden des Bundesstaates North Carolina ist ein wichtiger und notwendiger Schritt, um den Ausbau unseres Projekts Carolina Lithium in Gaston County in North Carolina zu forcieren“, sagt Keith Phillips, President und CEO von Piedmont Lithium. „Wir gehen bei der Planung unserer Aktivitäten äußerst gründlich vor und sind in den Gemeinden, in denen wir tätig werden wollen, vor allem um Sicherheit, Nachhaltigkeit und Umweltschutz bemüht. Wir begrüßen die Prüfung durch die staatlichen Behörden und sehen der Beantwortung unseres Antrags erwartungsvoll entgegen. Nachdem wir verschiedene Finanzierungsquellen für unser Projekt Carolina Lithium in Betracht ziehen, freuen wir uns auch über die Möglichkeit, uns am ‚ATVM‘-Darlehensprogramm zu beteiligen. Dieses Programm wurde speziell für die Unterstützung von Unternehmen wie das unsere geschaffen, die sich dafür einsetzen, dass wir eine heimische Versorgung mit Bestandteilen und Werkstoffen zur Unterstützung der Lieferkette für Elektrofahrzeuge in den Vereinigten Staaten aufbauen“, fügt Phillips hinzu.