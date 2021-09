Endeavour Silver schließt Übernahme des Goldprojekts Bruner im Nye County in Nevada ab

VANCOUVER, British Columbia, 1. September 2021 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ... ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Kauf des im Nye County im US-Bundesstaat Nevada befindlichen Konzessionsgebiets Bruner von Canamex Gold Corp. („Canamex“) (siehe Pressemeldung vom 19. Juli 2021) nunmehr abgeschlossen hat. Endeavour sicherte sich für eine Kaufsumme von 10 Millionen USD in bar sämtliche Besitzanteile (100 %) am Goldprojekt Bruner, zu denen Mineralclaims, Bergbaurechte, Vermögenswerte, Wasserrechte sowie die behördlichen Genehmigungen und Lizenzen zählen.

Das Goldprojekt Bruner ist ein Explorationsprojekt im Erschließungsstadium, das sich ungefähr 180 Kilometer (km) südöstlich der Stadt Reno im US-Bundesstaat Nevada befindet. In dieser Region wurde erstmals im Jahr 1906 Gold entdeckt, das zwischen 1906 und 1998 mit Unterbrechungen gefördert wurde. Die zuletzt von den früheren Betreibern durchgeführten Explorationsaktivitäten umfassten Kartierungen, Bohrungen, geophysikalische Messungen sowie Probenahmen, die im Jahr 2015 in einer Mineralressourcenschätzung und im Jahr 2017 in einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) gipfelten; letztere sieht hier einen kostengünstigen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung vor.

Ein technischer Bericht vom 22. Januar 2018 mit dem Originaltitel „NI 43-101 Technical Report on the Bruner Gold Project, Updated Preliminary Economic Assessment, Nye County, Nevada, USA“, der von der Firma Welsh Hagen Associates im Auftrag von Canamex erstellt wurde, weist eine historische Ressourcenschätzung im Umfang von 342.000 Unzen Gold aus, die in 17,5 Millionen Tonnen (t) Rohmaterial mit einem Erzgehalt von 0,61 Gramm pro Tonne (g/t) aus den drei Zonen Paymaster, HRA und Penelas enthalten waren. Es wurden bisher von keinem qualifizierten Sachverständigen ausreichende Arbeiten im Auftrag von Endeavour durchgeführt, um eine Zuordnung der geschätzten historischen Mineralressourcen zu den aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven vornehmen zu können. Endeavour behandelt die historische Ressourcenschätzung nicht wie eine Schätzung aktueller Mineralressourcen oder Mineralreserven, hat die historische Ressourcenschätzung nicht bestätigt und hält diese nicht für zuverlässig. Endeavour plant, bei bestimmten Bohrlöchern eine Zweitbohrung niederzubringen und ein Bohrprogramm zu absolvieren, um die geschätzten historischen Ressourcen zu aktuellen Mineralressourcen hochzustufen. Im Rahmen der im 4. Quartal 2021 geplanten Aktivitäten wird man sich auf obertägige Arbeiten und auf die Datenerfassung konzentrieren. Endeavour rechnet damit, im Jahr 2022 die Explorationsarbeiten im Bereich der vorrangigen Zielzonen wiederaufnehmen zu können.