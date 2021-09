Foto: Oliver Berg - dpa Aktien Wien Schluss ATX schließt mit leichtem Plus Nachrichtenagentur: dpa-AFX 40 | 0 | 0 01.09.2021, 18:10 | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit einem kleinen Plus geschlossen. Der ATX stieg um 0,37 Prozent auf 3633,08 Punkte. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen am Mittwoch nicht vor. Auch die im Tagesverlauf veröffentlichten Konjunkturdaten lieferten keine eindeutigen Impulse. So zeigte der IHS-Einkaufsmanagerindex für die Eurozone eine Eintrübung der Industriestimmung, liegt aber weiter im expansiven Bereich. In den USA sind der Einkaufsmanagerindex, ebenso wie die Bauausgaben überraschend gestiegen. Die ebenfalls gemeldeten ADP-Arbeitsmarktdaten für die USA enttäuschten hingegen die Erwartungen. Bei hohem Volumen gesucht waren am Mittwoch Erste Group-Aktien und legten 2,33 Prozent zu. Tagesgewinner im Prime Market waren Zumtobel mit einem Plus von 5,52 Prozent. Die größten Verlierer waren Agrana mit einem Minus von 2,53 Prozent. Bei höheren Umsätzen schwach zeigten sich auch Voestalpine mit minus 1,56 Prozent./mik/sto/APA/ngu

