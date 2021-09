Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aurelius expandiert in Italien Aurelius baut das Netz internationaler Büros mit einem neuen Standort in Mailand aus. Man wolle die Geschäfts- und Investitionstätigkeit in diesem wichtigen europäischen Markt ausbauen, kündigt das Unternehmen am Donnerstag an. „Die wirtschaftliche …