Allgeier Dürschmidt will in den Aufsichtsrat wechseln Bei Allgeier steht ein Wechsel im Vorstand an: Der derzeitige Vorstandsvorsitzende Carl Georg Dürschmidt will zur nächsten Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wechseln. Der Aufsichtsrat habe sich mit dem Manager „einvernehmlich …