The Glen Grant kündigt die Veröffentlichung der Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition Aged 60 Years an

ROTHES, Schottland, 8. September 2021 /PRNewswire/ -- Die Glen Grant Distillery hat einen exklusiven, limitierten 60 Jahre alten Single Malt Scotch Whisky angekündigt, um die sechs Jahrzehnte lange Karriere von Dennis Malcolm zu feiern, der als einer der dienstältesten Destillateure Schottlands bekannt ist. Das limitierte Angebot, das im Oktober dieses Jahres auf den Markt kommen soll, wird aus einem einzigen Ex-Oloroso-Sherry-Fass (Nr. 5040) abgefüllt, das am 24. Oktober 1960 abgefüllt wurde - die bisher älteste Abfüllung der Brennerei in der 181-jährigen Geschichte der Marke, von der weltweit nur 360 Dekanter erhältlich sind.

Die Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition ist eine äußerst seltene und kostbare Flüssigkeit, eine luxuriöse Spirituose, die eine Eleganz aufweist, die nur mit Zeit und Hingabe erreicht werden kann. Dieser Ausdruck, der die lange, reiche Geschichte von The Glen Grant und das Fachwissen von Dennis Malcolm nutzt, markiert ein aufregendes neues Kapitel für The Glen Grant und zeigt die unglaubliche sechs Jahrzehnte lange Karriere des Master Distillers auf der Weltbühne.

Jede der 360 Karaffen ist mit einer individuellen Nummer versehen und wurde aus mundgeblasenem Kristallglas hergestellt, das vom weltberühmten Glencairn Studio entworfen wurde und auf dem Design der einzigartigen hohen, schlanken Brennblasen der Brennerei basiert. Der Dekanter, der in einem eleganten, aus nachhaltigem Walnussholz gefertigten Präsentationskoffer untergebracht ist, erfordert mehr als 15 Stunden fachmännische Handwerkskunst für jede Kreation und umfasst komplizierte Details, die die einzigartigen Aromen von The Glen Grant symbolisieren. In jede Präsentationsbox ist die Unterschrift des Master Distillers eingraviert, und sie enthält ein von Dennis Malcolm persönlich unterzeichnetes Echtheitszertifikat.

The Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition, Aged 60 Years wird mit 52,8 % ABV abgefüllt und ist nicht kühlgefiltert, um optimalen Geschmack und Aroma zu erhalten. Mit einer tiefen Kastanienfarbe beginnt das Aroma mit Noten von leuchtendem Sevilla-Orange, die einer Entwirrung von reichen Früchten und Nüssen gewiegen; Aprikose, Pfirsiche, Rosinen, Pekannüsse und ein Hauch von Zigarrenrauch. Reichhaltig und fruchtig im Geschmack, mit einer schönen Balance von dunkler Schokolade und Sirup-Toffee. Der Geschmack erinnert an einen flüssigen Obstkuchen und endet mit lang anhaltenden Aromen von Feigen, Datteln, Lakritze und einem leichten Hauch von Rauch.