München (ots) - Zwischenbilanz der Chefin des Deutschen Automobilverbandes nach

den ersten drei Messetagen der IAA MOBILITY in München



EXKLUSIV-INTERVIEW MIT VDA-PRÄSIDENTIN HILDEGARD MÜLLER



Anmoderation:





Seit Montag zeigt die IAA MOBILITY mit mehr als 1.000 Ausstellern und Rednern inMünchen, wie die klimaneutrale Zukunft der Mobilität aussehen wird. Wobei sichdie IAA nach einer kompletten Neuausrichtung nicht nur auf dem Messegeländepräsentiert, sondern auch im Open Space mitten in der Großstadt München. DerFokus der Messe liegt auf Klimaschutz und der Vernetzung der Verkehrsträger.Neben einer Vielzahl von Elektroautos werden in zwei Hallen auch Fahrrädergezeigt.Am Morgen des vierten Messetages hat VDA-Präsidentin Hildegard Müller eineZwischenbilanz der IAA MOBILITY gezogen:1. Frau Müller, die ersten drei Tage der IAA MOBILITY sind schon vorbei. Wiesieht die erste Zwischenbilanz aus?Ja, die ist wirklich sehr positiv. Das neue Konzept unserer IAA MOBILITY gehtauf. München ist der richtige Ort und wir zeigen hier, wie Mobilität auf dem Wegzur Klimaneutralität gestaltet werden kann. Wir merken überall, dass es dasThema der Zeit ist, das alle bewegt. Die Menschen, mit denen ich bisher sprechenkonnte - ob auf dem Messegelände oder in der Stadt - teilen auch wirklich dieseMeinung. Also, ich habe den Eindruck, dass die Münchner sich einfach freuen,dass diese Veranstaltung auch stattfinden kann. (0:25)2. Am Dienstag hat die Bundeskanzlerin nicht nur die IAA eröffnet, sondern aucheinen Rundgang gemacht. Wie hat ihr das neue Konzept gefallen?Ich fand natürlich ganz wichtig, dass sie gesagt hat: Wenn ich mich hier umsehe,bin ich ganz fest überzeugt, dass die Transformation zur Klimaneutralität fürunser Land und für unsere Autoindustrie ein Erfolg wird. Das ist das Schönste,was man als Veranstalter einer Messe hören kann. Es hat mich wirklich gefreut,dass sie sich die Zeit genommen hat. Wir wissen, es sind bewegte Zeiten. Und ichglaube, dass sie wirklich von der Vielfältigkeit beeindruckt war. Wir sind javon den Herstellern über die Zulieferer bis zu den Radfahrern und Radherstellerngekommen. Sie war wirklich beeindruckt, was man an neuen Antrieben und anDigitalisierung hier fortentwickelt. Diese Idee hat sie sehr positivangesprochen. Sie sagte, dass der Dialog mit den Menschen über diese Veränderungsehr wichtig ist, deswegen fand sie auch die Idee der Open Spaces sehr gut.(0:47)3. Sie hatten zu Beginn der Messe gesagt, Demos gehören zur Demokratie. Nun hates am Dienstag solche Demonstrationen gegeben, zwei Autobahnen wurden blockiert.