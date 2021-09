Ölpreise ziehen deutlich an - Knappheit in den USA befürchtet

Anzeige

London 10.09.2021 - Brent- und WTI-Rohöl bewegen sich am Freitag aufwärts. Die Marktteilnehmer spekulieren auf eine Annäherung zwischen China und den USA. In den USA sorgt man sich um das Angebot von Rohöl.



Die Energy Information Administration hat am Donnerstag die jüngsten Lagerbestandsdaten veröffentlicht. Darin wurde mitgeteilt, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,5 Mio. Barrel auf 423,9 Mio. Barrel gesunken sind. Die Benzinbestände sanken um 7,2 Mio. Barrel, die Bestände der Destillate gingen um 3,1 Mio. Barrel zurück.