Skechers-Athletin Emily Pedersen erzielt einen Birdie und sichert dem Team Europa den Sieg beim Solheim Cup 2021

Jedes Ergebnis hätte einen Sieg für Skechers bedeutet, da die Comfort Technology Company Anfang des Jahres zum offiziellen Schuhausstatter sowohl der europäischen als auch der US-amerikanischen Solheim-Cup-Mannschaft gewählt wurde—besonders aufregend war jedoch das Finale, als die dänische Profigolferin und Skechers-Athletin Emily Pedersen mit Skechers GO GOLF Elite 3 Schuhen ein Birdie am 18. Loch versenkte. Den ganzen Tag über konnte sie dazu beitragen, die Führung der europäischen Damen zu halten und den Gesamtsieg im Inverness Club in Toledo, Ohio, zu sichern—der zweite Solheim-Cup-Sieg in Folge für das Team Europa.

Danish pro golfer Emily Pedersen tees off in Skechers GO GOLF Elite 3 footwear at the 2021 Solheim Cup. (Photo: Business Wire)

„Obwohl wir auf einen Heimsieg des Teams USA gehofft hatten, freuen wir uns, dass Skechers im Rahmen unserer ausgedehnten Partnerschaft mit dem Solheim Cup die europäischen Damen zum zweiten Mal für den Sieg ausgestattet hat“, sagte David Weinberg, Chief Operating Officer von Skechers. „Während wir dem Team Europe gratulieren, wird deutlich, dass dieses Event ein perfektes Schaufenster für unsere Skechers GO GOLF-Kollektion ist. Profis wie Emily Pedersen haben gezeigt, wie der Komfort und die Leistungsfähigkeit unserer Schuhe ihr Spiel verbessern können. Wir wissen, dass die Fans beider Teams die innovativen Styles, die es nur von Skechers gibt, beim nächsten Mal auf dem Golfplatz erleben wollen.“

„Ich habe mich gefreut, im Anker-Match gegen dieselbe Spielerin anzutreten, gegen die ich 2017 angetreten bin—nur diesmal mit einem anderen Ausgang“, sagte Emily Pedersen. „Ich musste mich auf den letzten drei Löchern ein wenig sammeln und die Skechers GO GOLF-Schuhe helfen mir dabei, mich wohlzufühlen und mich auf das Spiel zu konzentrieren. Letztendlich war es ein schönes Gefühl, den letzten Putt einzulochen und mit dem Team zu feiern—ich bin so stolz auf sie alle.“

Zusätzlich zu den Schuhen für die Golfer erhielten das Servicepersonal sowie die offiziellen Beteiligten Skechers GO RUN Supersonic Schuhen in den Teamfarben. Dabei werden die Caddies mit einer speziellen, wasserfesten Version ausgestattet. Dies ist das erste Mal, dass Skechers Schuhe für beide Mannschaften zur Verfügung stellt, nachdem das europäische Team bereits 2017 und 2019 gesponsert wurde. Bekannt für seine leichten, hochwertigen, stabilen und komfortablen Designs, hat das Modell Skechers GO GOLF auch in der Golfszene einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Dies neben den mehrfach ausgezeichneten Lauf-, Walking- und Trainingsschuhkollektionen der Marke.