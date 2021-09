FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Hapag-Lloyd von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 265 Euro angehoben. Der Analyst Andy Chu rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie damit, dass die Ergebnisentwicklung im "Superzyklus" der Logistikbranche erst 2022 einen Höhepunkt erreicht, und nicht bereits in diesem Jahr. Chu sieht für 2022 und auch 2023 immenses Überraschungspotenzial und ist entsprechend optimistisch für alle von ihm beobachteten Papiere von Container-Reedereien und Logistikkonzernen./ag/tih

