Und da derzeit grosse Wasserstoffprojekte immer noch auf Subventionen angewiesen sind, sit die Politik und deren „Wohlwollen“ essentiell für einen aufstrebenden Wasserstoffwert. So wie Plug Power in den USA in Senator Schumer und einigen anderen Demokraten einen starken Vorsprecher hat – direkt ausgezahlt in grosszügigen Förderungen in Schumers Heimatstaat für den geplanten Produktions- und Forschungsstandort Richmond, so könnte Plug einen weiteren Fuss in die Tür der üppigen Deutschen und Europäishcen „Wasserstoffprogramme“ bekommen. Neben der Vernetzung in Spanien und Frankreich (Acciona und Renault Kooperationen meldet Plug Power heute

In Laschet’s NRW wird Plug Power sein europäisches „Powerzentrum“ errichten – zuerst mit 60 Mitarbeitern bis Mitte 2022

NRW’s Landesregierung hat den Charme und die Chancen der entstehenden Wasserstoffwirtschaft für das Land im dauernden Strukturwandel – weg von der Steinkohle, Ausstieg aus der Braunkohle, schwächelnde Stahlindustrie – erkannt. Und das kurz vor der Bundestagswahl der NRW Innovatiosnminister Prof. Dr. A. Pinkwart einen „dicken Fisch“ an Land ziehen kann, wird ihm der Ministerpräsident bestimmt nicht übel nehmen.

Bereits am 02.09.2021 „Zweites Spitzengespräch Wasserstoff“ in Düsseldorf

Mit den Ergebnissen:

Duisburg wird ein Standort des Innovations- und Technologiezentrums Wasserstoff unter dem Dach des Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft. Das verkündete Bundesminister Andreas Scheuer im Spitzengespräch.

Das Forschungszentrum Jülich wird im Rheinischen Revier ein Helmholtz-Cluster für nachhaltige und infrastrukturkompatible Wasserstoffwirtschaft (HC-H2) aufbauen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die Unterstützung einer Konzeptstudie zur Transformation des Ruhrgebiets in eine führende Wasserstoffmodellregion zugesagt.

Was fehlte, war ein sichtbarer Erfolg. Den holte Minister Punkwart jetzt in Washington ab – oder eher Andy Marsh?

Vor seiner Reise nach Washington vom 13. bis zum 15.09.2021 merklärte Minister Pinkwart: „Beim Umbau hin zur klimaneutralen Industrie haben wir uns in Bund und Land sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Diese können wir nur in Kooperation mit exzellenten Forschungseinrichtungen und Unternehmen weltweit erreichen. Die Vereinigten Staaten sind für Wirtschaft und Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen dabei ein wichtiger strategischer Partner. Deshalb werben wir in Washington gezielt um innovative Investoren in den Zukunftsfeldern und führen konkrete Ansiedlungs-Gespräche mit Unternehmen u.a. in den Bereichen Wasserstoff und Luftfahrt. Zudem sprechen wir mit Vertretern der Biden-Administration über den Ausbau der Handelsbeziehungen.“