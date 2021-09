Heute wieder sehr schwache Daten aus China, vor allem die Einzelhandelsumsätzer weiter unter den Erwartungen. Für den Westen bedeutet die Abschwächung in China, dass die Konjunktur deutlich an Fahrt verlieren wird

Heute wieder sehr schwache Daten aus China, vor allem die Einzelhandelsumsätzer weiter unter den Erwartungen. Für den Westen bedeutet die Abschwächung in China, dass die Konjunktur deutlich an Fahrt verlieren wird, während die Lieferketten-Probleme und Faktoren wie steigende Energiepreise (Europa) und steigende Mieten (USA) die Inflation weiter steigen lassen. In der Summe bedeutet das: die Stagflation wird immer wahrscheinlicher! Der Leitindex der Wall Street, der S&P 500, nun in sechs der letzten sieben Handelstage mit Verlusten - die Sorgen wachsen, dass sich die Margen der Firmen deutlich verschlechtern werden und damit die aktuellen Kursniveaus zu teuer sind!

