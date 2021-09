Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planegg/Martinsried (16.09.2021/08:30) - Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, präsentiert überzeugende neue präklinische Daten zur zellulären Funktionalität ihres führenden Kandidaten im Bereich der T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zell-Therapien (TCR-T), der den PRAME-spezifischen T-Zell-Rezeptor (T cell receptor, TCR) "TCR-4" in Kombination mit Medigenes PD1-41BB Switch-Rezeptor enthält.

Sowohl in vitro als auch in vivo hat die Koexpression des PD1-41BB Switch-Rezeptors und TCR-4 auf TCR-T-Zellen zu einer verstärkten Reaktion auf Antigen geführt. In vitro hat die gemeinsame Expression das Wachstum von TCR-T-Zellen sowie die Abtötung von Tumorzellen verstärkt und die Freisetzung von Zytokin-Botenstoffen, insbesondere von Effektor-, stimulierenden und chemo-attraktiven Zytokinen, erhöht. In dem in-vivo-Modell hat die Expression von PD1-41BB zusammen mit TCR-4 die gleichen Effekte wie in den in-vitro-Experimenten gezeigt und die Abtötung des Krebsgewebes erheblich verstärkt. Insbesondere hat die gemeinsame Expression von TCR-4 und dem PD1-41BB-Switch-Rezeptor das bisher im präklinischen Umfeld beobachtete vorteilhafte Sicherheitsprofil nicht beeinträchtigt.

Das ePoster 1007P mit dem Titel "T cells transgenic for a highly potent PRAME-specific TCR and a chimeric PD1-41BB co-stimulatory receptor represent a promising approach for the treatment of solid tumors" wird im Rahmen des European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress präsentiert, der vom 16. bis 21. September 2021 virtuell stattfindet. Das Poster ist auf der Website von Medigene zu finden: https://www.medigene.de/technologien/abstracts

Prof. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende und Wissenschaftsvorstand bei Medigene: "Der PD1-41BB Switch-Rezeptor verbessert eindeutig die Leistungsfähigkeit der TCR-T-Zellen. Mit PD1-41BB haben TCR-4-T-Zellen einen höheren Anteil an polyfunktionalen T-Zellen als ohne. Bei Koexpression des PD1-41BB Switch-Rezeptors konnte ein höherer Anteil einzelner Zellen vier bis zehn Zytokine gleichzeitig freisetzen. Darüber hinaus konnten wir bei der Koexpression von TCR-4 und PD1-41BB eine hohe Anzahl von Effektor- und stimulierenden Zytokinen sowie erhöhte Mengen an chemo-attraktiven Zytokinen nachweisen, die den T-Zellen helfen, zu ihrem Zielgewebe im Körper zu wandern. Diese Daten unterstreichen unsere Entscheidung, die Entwicklung des PD1-41BB Switch-Rezeptors zusammen mit TCR-4 bei PRAME-positiven soliden Tumoren voranzutreiben."