Zwischen Anfang 2019 und Anfang dieses Jahres wurde in der 3M-Aktie unter hoher Volatilität eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um grob 182,27 US-Dollar ausgebildet. Dieses Konstrukt konnte schließlich im März dieses Jahres regelkonform aktiviert werden und brachte Jahreshochs bei 208,95 US-Dollar hervor. Seit Mitte Mai konsolidiert die Aktie in einem regulären Pullback nun abwärts und erreichte in dieser Woche erneut den Bereich der Nackenlinie. Normalerweise kommt es an derartigen Stellen zu einer Stabilisierung und Wiederaufnahme des übergeordneten Abwärtstrends.

Bodenbildung kann beginnen

Für die nächsten Tage und Wochen sollten sich Anleger auf volatile Kursschwankungen zwischen 178,00 und 187,20 US-Dollar bei der 3M-Aktie einstellen. Ein Anstieg über 190,00 US-Dollar würde entsprechende Long-Signale in Richtung der Jahreshochs bei 208,95 US-Dollar aussenden, übergeordnet könnte sogar der Widerstandsbereich aus 2018/2019 um 217,87 US-Dollar anschließend angesteuert werden. Kommt es dagegen zu einem nachhaltigen Rückfall mindestens unter 176,65 US-Dollar, würden die Anstrengungen der letzten Jahre zunichtegemacht werden. Abschläge auf 163,38 und darunter 160,09 US-Dollar dürften dann nicht ausbleiben.