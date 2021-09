Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für Trading, Kryptowährungen und Zahlungen NAGA.com, gibt ihre bisher größte Eigenkapitalfinanzierungsrunde bekannt und begrüßt Apeiron Investment Group Ltd, die private Investmentgesellschaft des Unternehmers und Investors Christian Angermayer sowie Igor Lychagov, Gründer von Exness (eine der weltweit größten Brokerage-Firmen mit einem monatlichen Handelsvolumen von USD 1 Billion) als neue strategische und langfristige Investoren. Hauck und Aufhäuser hat die Transaktion als Sole Bookrunner begleitet.

Zusätzlich zur Beteiligung an der Kapitalerhöhung hat Apeiron mit seiner Elevat3-Strategie, die in Partnerschaft mit Peter Thiels Founders Fund operiert, einen Aktienkaufvertrag zum Kauf eines Aktienpakets von der FOSUN Group abgeschlossen und steht in Verhandlungen über den Hinzuerwerb weiterer Aktien von anderen Aktionären. Diese Transaktionen unterliegen behördlichen Genehmigungen. Insgesamt und nach vollständigem Abschluss strebt Apeiron eine Beteiligung von ca. 22% an NAGA an.