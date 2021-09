Nun der Blick auf die Edelmetalle, die Charts und die Anlagestrategie!

Heute geht es um zwei wichtige Edelmetalle: Goldpreis + Silberpreis | Anlagestrategie und charttechnische Aussicht sowie Prognose!



Erhalte meine Strategien (1 und 2) aots.info/anlagestrategie-edelmetalle



Gold und Silber befinden sich ganz klar im Korrekturmodus. Die große Frage ist nun - wie weit führt diese Korrektur noch? Meiner Analyse nach besteht durchaus die Möglichkeit, dass es noch mehrere Monate bis Anfang oder Mitte 2022 in einem korrektiven Modus bleibt. (Goldpreis Prognose, Silberpreis Prognose)



Vonseiten der Anlagestrategie werden zum Ende dieses Quartals voraussichtlich die letzten beiden verbleibenden Positionen geschlossen. Strategisch gesehen bin ich dann nicht mehr im Edelmetallsektor investiert. Natürlich gehe ich von einer weiteren Aufwärtsbewegung aus und verfolge deshalb auch in Zukunft die Strategien, um ihn wieder in den Markt zu kommen.



