BioNTech: Schlechte Nachrichten! DAS müssen Anleger jetzt unbedingt wissen. 

Die Katze ist aus dem Sack! Während hierzulande die allermeisten Menschen in den vergangenen Monaten den Impfstoff von BioNTech/Pfizer bevorzugt haben, könnte es in den kommenden Wochen und Monaten ein Umdenken auf breiter Front geben. Denn die US-Gesundheitsbehörde CDC hat soeben eine neue Langzeit-Studie veröffentlicht, die insbesondere bereits Geimpfte, aber noch noch Unentschlossene stark verunsichern dürfte…

Liegt der Impfschutz der beiden Hersteller BioNTech und Moderna unmittelbar nach der Impfung mit 91 und 93 Prozent noch relativ gleich auf (Johnson & Johnson: 71 Prozent), zeigen die Untersuchungen nach vier Monaten ein vollkommen anderes Bild. Denn nach diesem Zeitraum schützt nur noch der Impfstoff von Moderna mit einer Wirksamkeit von über 90 Prozent, während der Schutz von BioNTech auf 77 Prozent zurückgeht (Johnson & Johnson: 68 Prozent).

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate. Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.