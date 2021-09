BioNTech: Heftiger Streit in der US-Regierung! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 19.09.2021, 19:48 | 19 | 0 19.09.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de In der vergangenen Woche war die US-Regierung um Präsident Biden im Kampf gegen die steigenden Fallzahlen in den USA massiv nach vorne geprescht. So kündigten Regierungsvertreter ab morgen eine dritte Auffrischungsimpfung für die US-Bevölkerung an, ohne auf die endgültige Empfehlung der Gesundheitsbehörde FDA zu warten. Von dort kommt jetzt heftiger Gegenwind gegen die breit angelegte Ankündigung… Denn wie die Gesundheitsbehörde FDA soeben bekannt gab, hat sich eine unabhängige Experten-Kommission jetzt mit 16 zu 2 Stimmen gegen eine pauschale Auffrischungsimpfung für die gesamte US-Bevölkerung ausgesprochen. Lediglich für die Altersklasse der Über-65jährigen sowie für Menschen mit Vorerkrankungen ist laut Experten eine dritte Impfung sinnvoll. Es bleibt abzuwarten, ob die US-Regierung hier in den kommenden Tagen intervenieren wird. Fazit: Die Nachricht ist ein Schlag ins Kontor für BioNTech. Doch wie wird die Aktie am Montag reagieren? Angesichts der hochspannenden Diskussion haben wir Aktie und Unternehmen genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos nachlesen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate. Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer