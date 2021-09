Lufthansa mit Raketenstart!

Was für ein Auftakt heute für die Deutsche Lufthansa! Die Aktie eröffnete heute Morgen die neue Handelswoche mit tiefroten Vorzeichen. Vorbörslich stand ein Minus von über fünf Prozent in den Büchern. Doch dann legte der Kranich einen regelrechten Katapult-Start aufs Parkett. Schließlich schoss die Aktie zwischenzeitlich sogar auf fast 8,70 Euro nach oben und verzeichnete damit ein Plus von über vier Prozent…

Die Handelsspanne alleine heute beträgt schon über zehn Prozent. Grund für diese Achterbahnfahrt ist die Ankündigung der Lufthansa sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld beschaffen zu wollen. Damit will der Konzern die Grundlage schaffen, um die Staatshilfen in Folge der Corona-Krise zurückzuzahlen. Der Konzern will an Aktionäre neue Aktien für einen Ausgabepreis von 3,58 Euro ausgeben.

Schafft die Lufthansa damit die langfristige Trendwende? Der Anfang könnte heute bereits erfolgt sein.

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

