JEFFERIES stuft ZOOPLUS AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: ZOOPLUS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 460

Kursziel alt: 390

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Zooplus nach dem Ausstieg von KKR aus dem Bieterrennen von 390 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Henrik Paganetty passte das Kursziel für den Online-Tierbedarfhändler in einer am Montag vorliegenden Studie an die jüngst von Hellman & Friedman erhöhte Offerte an. Er betonte, mit dem Investor EQT gebe es noch Gespräche. Sollte es ein Gegenangebot geben, müsse dieses bis zum Ablauf der Bieterfrist am 12. Oktober erfolgen./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 03:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 03:40 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.