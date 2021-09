M1 Kliniken AG setzt Wachstumskurs entschlossen fort

- Deutlicher Ausbau der Standortkapazitäten in Deutschland und International

- Umsätze im "Beauty"-Segment deutlich oberhalb der Vorjahreswerte. Jahresumsatz 2021 im Beauty-Segment von über 50 Mio. Euro erwartet



Berlin, 20.09.2021 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) setzt im 3. Quartal 2021 ihren eingeschlagenen Wachstumskurs entschlossen fort. Allein im Kernmarkt Deutschland wurden im laufenden Geschäftsjahr bereits fünf neue Zentren eröffnet, die im Vergleich zu den Erfahrungswerten der M1 sehr früh erfreuliche Auslastungs- und Umsatzzahlen erreichen konnten. Am 11.10.2021 steht mit Aachen ein weiterer Standort zur Eröffnung an. Weitere Flächen konnten in Würzburg und Wolfsburg gesichert werden.

Auch im Ausland nimmt M1 wieder Fahrt auf. Mit Brisbane soll noch im Dezember der dritte Standort in Australien seinen Betrieb aufnehmen. In Den Haag laufen die Umbauarbeiten für den dritten Standort in den Niederlanden, der ebenso im Dezember an den Start gehen soll. Daneben wurden die Genehmigungsanträge für zwei weitere Standorte in Österreich lanciert.

Die erfreuliche Entwicklung schlägt sich nunmehr auch in den operativen Kennzahlen der M1 nieder. In den beiden Sommermonaten Juli und August 2021 lagen die Umsätze in den deutschen Unterspritzungs-Standorten um gut 14% oberhalb der Vorjahreswerte, die ihrerseits noch durch Nachholeffekte aus dem Mitte Mai 2020 beendeten Lockdown geprägt waren. In den ausländischen Standorten wuchs der Umsatz um mehr als 50% gegenüber den beiden Vorjahresmonaten. Für den September 2021 hat die M1 Kliniken AG nunmehr Kurs auf einen Rekordmonat gesetzt. Am 2. September 2021 konnten die deutschen Fachzentren einen Tages-Umsatzrekord verbuchen. Auf Grundlage der aktuellen Entwicklung geht die M1 deshalb im Segment "Beauty" von einem Gesamtumsatz im Jahr 2021 von über 50 Mio. Euro aus.