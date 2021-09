Yumy Bear Goods Inc. betraut Jean-Paul Eleizegui, den ehemaligen Sales Director von Nestle Canada und Huer Foods, als neuen Sales Director mit der Leitung der Expansion in Kanada

VANCOUVER, BC, 20. September 2021, Yumy Bear Goods Inc., (CSE: YUMY) („Yumy Bear Candy“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller von kostengünstigen, zuckerarmen Süßwaren auf pflanzlicher Basis, freut sich, Jean-Paul Eleizegui, den ehemaligen Key Accounts Manager von Nestle Canada Inc. und Director of Sales von Huer Foods, bei Yumy Bear Goods Inc. willkommen zu heißen, um das Unternehmen bei seiner Expansion in Kanada zu unterstützen.

Als Director of Sales wird Herr Eleizegui eng mit dem Führungsteam von Yumy Bear bei der Erarbeitung von kategorie-, kanal- und kundenspezifischen Strategien zusammenarbeiten, um ein gleichermaßen profitables Wachstum für Yumy Bear und seine Einzelhandelspartner zu erzielen.

Herr Eleizegui verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Konsumgüterbranche. Er war während seiner Tätigkeit bei Nestle und als National Director of Sales bei Huer Foods, einem auf Gummi-Süßwaren spezialisierten Unternehmen, Teil eines Teams, das einen jährlichen Bruttoumsatz von 50 bis 60 Millionen Dollar erzielte und somit die Jahresziele übertraf. Während dieser Zeit konnte Herr Eleizegui starke Partnerschaften mit Einkäufern und wichtigen Stakeholdern in der Branche aufbauen. Herr Eleizugui leitete eine Initiative zur Entwicklung eines Fruchtgummis, der exklusiv bei Costco erhältlich ist und dort zu einem Verkaufsschlager wurde. Dieses Produkt ist führend in der Süßwarenkategorie und hat die ursprünglichen Prognosen deutlich übertroffen.

„Wir freuen uns, Jean-Paul in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wir sind zuversichtlich, dass seine Führungskompetenz, seine Leidenschaft und seine langjährigen Beziehungen in der Branche eine große Bereicherung für Yumy Bear sein werden. Mit seiner umfassenden 25-jährigen Erfahrung im Konsumgütersektor sollten wir unsere Expansion bei großen Einzelhändlern in ganz Kanada schnell vorantreiben können“, so Erica Williams, CEO des Unternehmens.

„Ich freue mich, dem Team von Yumy Bear beizutreten. Yumy Bear ist ein wahrhaft einzigartiges und wachstumsstarkes Unternehmen für gesunde Süßwaren. Die Nachfrage nach gesünderen Süßigkeiten seitens der Verbraucher steigt von Jahr zu Jahr und insbesondere der Bereich für Gummiwaren steckt noch in den Kinderschuhen. Hier wurde erst an der Oberfläche des Möglichen gekratzt. Die Produkte von Yumy Bear, die ich einigen der mir bekannten Einkäufer vorgestellt habe, wurden begeistert angenommen. Ich freue mich darauf, Yumy Bear mit meiner Erfahrung im Bereich der Konsumgüter zu einem bislang ungekannten Wachstum zu verhelfen“, erklärt JP Eleizegui.