FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch vor den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed der Mut der Anleger die Kurse wieder in die Höhe getrieben. Der Leitindex Dax gewann wenige Minuten nach der Eröffnung 0,66 Prozent auf 15 449,29 Punkte. Damit fehlt nicht viel und die seit Wochenbeginn verbuchten Verluste wären wieder komplett aufgeholt.

Auch der MDax der mittelgroßen Börsenwerte präsentierte sich am Mittwoch in guter Verfassung mit plus 0,67 Prozent auf 35 218,99 Zähler. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,9 Prozent.