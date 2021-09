Valneva die neue BioNTech?!

Turbulent geht es derzeit zu beim französischen Biotech-Unternehmen Valneva. Der Impfstoffhersteller forscht mit Hochdruck weiter an seinem Corona-Impfstoff und könnte damit für einen Meilenstein sorgen. Denn im Gegensatz zum neuartigen mRNA-Impfstoff von BioNTech oder Moderna setzt Valneva auf die seit vielen Jahren erfolgreich angewendete Technologie der Tot-Impfstoffe. Dieses Verfahren wird beispielsweise bei Kinderlähmung oder Tetanus erfolgreich praktiziert.

Aufgrund dieser Praxiserfahrung setzen viele Impfbefürworter große Hoffnungen in den Valneva-Impfstoff. Denn die Argumentation des “Neuartigen” wäre damit vom Tisch. Der Aktienkurs von Valneva entwickelte sich in den vergangenen Wochen genau so, wie es bei Unternehmen mit neuer Technologie üblich ist. Es waren extreme Ausschläge in beide Richtungen zu verzeichnen. Derzeit befindet sich der Kurs wieder auf dem Weg nach oben.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

