Feuer frei bei JinkoSolar!

Bei JinkoSolar feiern heute die Bullen. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund vier Prozent vorzeigen. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Kursverlauf von JinkoSolar der letzten drei Monate.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Diese Grenze ist bei 42,87 USD zu finden. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Bei 44,39 USD befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. JinkoSolar liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

