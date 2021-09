Steinhoff: DAS spült richtig Geld in die Kasse!

Nach längerer Abstinenz ist Steinhoff seit einigen Wochen mal wieder in (fast) aller Anlegermunde. Kein Wunder, schließlich ist die Volatilität seit Mitte August massiv angestiegen. Immerhin verbesserte sich der Kurs von rund 10 Cent auf über 20 Cent. Nachdem sich die Holding bereits in der vergangenen Woche mit Teilverkauf einer Beteiligung rund 400 Millionen Euro sichern konnte, winken jetzt die nächsten Millioneneinnahmen…

So hat die mit über 2000 Filialen in den USA größte Matratzenkette Mattress firm ein eventuelles IPO angekündigt bzw. bei der Börsenaufsicht angezeigt. Steinhoff ist hier Mehrheitsaktionär und dürfte von einem Börsengang massiv profitieren. Die Holding arbeitet also weiter daran, ihre Beteiligung Stück für Stück zu Geld zu machen, um die Gläubiger aus dem Bilanzskandal zu bedienen.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

