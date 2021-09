DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Enpal sichert sich €345 Millionen Fremdfinanzierung von Blackrock, Pricoa Private Capital, UniCredit und anderen institutionellen Investoren 23.09.2021 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 23. September 2021 - Heliad's Beteiligung, Enpal GmbH, sichert sich ein Darlehen in Höhe von €275 Millionen von Blackrock, Pricoa Private Capital sowie UniCredit. Darüber hinaus wurden €70 Millionen für ein nachrangiges Mezzanine-Darlehen durch einen weiteren institutionellen Investor zur Verfügung gestellt. Durch die Finanzierung steigt das gesamte Refinanzierungsvolumen des Unternehmens auf über €500 Millionen. Die Transaktion wurde durch ING und IDCM begleitet.

"Wir sind froh, dass wir unsere Partnerschaft mit ING und IDCM durch diese Transaktion weiter festigen konnten. Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, deutlich mehr Solaranlagen und Energiespeicher in noch kürzerer Zeit zu installieren. Hierdurch werden wir in der Lage sein, unser Ziel von einer Million installierten Solarsystemen bis zum Ende des Jahrzehnts zu erreichen und damit die größte grüne Energieplattform in Europa zu werden." betont Mario Kohle, CEO und Gründer von Enpal.

"Die Bereitstellung von zusätzlichen €345 Millionen ermöglicht es uns, unsere Vision von grüner und bezahlbarer Energie für jeden zu realisieren und darüber hinaus unser Wachstum zu beschleunigen." sagt Mitgründer Viktor Wingert und Gregor Burkart, Head of Refinancing, fügt hinzu: "Wir sind sehr froh, dass wir einige der renommiertesten Namen aus dem Bereich Commercial Banking sowie institutionellen Investment als Partner gewonnen haben."

Über Enpal

Erst 2017 von Mario Kohle, Viktor Wingert und Jochen Ziervogel gegründet, ist die Enpal-Gruppe mit über 8.000 Kunden inzwischen der größte Anbieter von Solarlösungen für Hausbesitzer in Deutschland. Das Besondere: Enpal bietet Solaranlagen im Abonnement an. Hohe Investitionskosten fallen für Hausbesitzer somit weg. Nach 20 Jahren Laufzeit kann die Anlage für nur einen Euro übernommen werden. Für Interessenten bietet Enpal ein umfangreiches Paket mit Beratung und Planung an. Die Installation übernehmen geprüfte Partner vor Ort. Vom Erstkontakt bis zum Ablauf des Abonnements: Enpal kümmert sich um den gesamten Prozess. Eigenheimbesitzern wird es damit so einfach wie möglich gemacht. Ziel von Enpal ist es, Ende des Jahrzehnts eine Millionen Haushalte mit einer eigenen Solaranlage zu versorgen. Aktuell beschäftigt Enpal rund 600 Mitarbeiter.