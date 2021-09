Der Bitcoin ist auf der Krypto-Plattform Pyth am Montag kurzzeitig auf 5.402 US-Dollar gefallen. Doch der vermeintliche Kurssturz von 90 Prozent entpuppte sich hinterher als technische Panne.

Am Montag in der Zeit von 12:21 bis 12:23 UTC war auf der Krypto-Plattform Pyth ein Bitcoin nur noch 5.402 US-Dollar wert gewesen. Zuerst berichtet darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg. Doch laut dem Krypto-Analysehaus CoinMarketCap schwankte der Bitcoin-Kurs am 20.09.2021 tatsächlich nur zwischen rund 47.580 und 42.760 US-Dollar.

Der vermeintliche Bitcoin-Crash entpuppte sich als technische Panne. Zwei Datendienstleister von Pyth hätten fälschlicherweise gemeldet, dass der Bitcoin-Kurs auf nahezu Null gefallen sei. Ursache war ein Fehler bei den Dezimalzahlen – das Komma wurde an der falschen Stelle gesetzt. Den beiden fehlerhaften Meldungen sei dann zu viel Aufmerksamkeit geschenkt worden, so Pyth.