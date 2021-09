Patriot Battery Metals setzt erstes Bohrloch auf dem Konzessionsgebiet Corvette-FCI in der Region James Bay (Quebec, Kanada) an

Vancouver, BC, Kanada, 23. September 2021 - Patriot Battery Metals Inc. (CSE: PMET) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das erste Bohrloch im Rahmen seines ersten Bohrprogramms auf seinem Konzessionsgebiet Corvette-FCI (das „Konzessionsgebiet“) in der Region James Bay (Quebec) (am 16. September 2021 angekündigt) angesetzt hat. Im Mittelpunkt des Programms stehen die spodumenhaltigen Pegmatite CV5 und CV6, die Teil des mehr als 25 km langen CV-Lithiumtrends sind, sowie das Kerngebiet des mehr als 10 km langen Kupfer-Gold-Silber-Trends Maven.