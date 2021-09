FED, Wirtschaft und Evergrande

Es wird spannend zu beobachten sein, wie die Notenbank agieren wird, wenn die Inflation doch dauerhaft hoch bleibt

Die amerikanische Notenbank FED steckt in der Zwickmühle. Die Inflation ist in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Aktuell liegt die Teuerungsrate in den USA bei satten 5,3 Prozent. Normalerweise muss die Notenbank in solch einem inflationären Umfeld die Zinsen anheben und die Konjunkturspritzen zurückfahren. Doch zahlreiche „Baustellen“ machen eine Zinsanhebung nahezu unmöglich, ohne dass eine finanzielle Atombombe gezündet wird.

