In Folge 6 von Boom und Bust diskutieren wir mit Stefan Riße, dem bekannten Börsenjournalisten und Kapitalmarktexperten über mögliche Szenarien an den Weltfinanzmärkten im letzten Quartal dieses Jahres (heute, 18.30Uhr).

- Kann die Evergrande-Krise eine Kettenreaktion in China und der Welt auslösen?

- Kommt nach der Energiewende die große Energiekrise mit explodierenden Preisen?

- Ist die Inflation doch nicht transitory?

- Ist die Jahrhundertrally an den Märkten vorbei?

- Bundestagswahl, wie entscheidend ist die neue Regierung wirklich für die Märkte?

- Finanz-Kanzler Fugmann als Retter in der Not

Hier können Sie am Donnerstag ab 18.30Uhr die Sendung "Boom und Bust - das andere Triell" sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=3Dm0_Y2R844