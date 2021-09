Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Todesliste im Internet & eine teure EU – TE Wecker am 24. September 2021 Die Themen im Wecker: Im Internet kursiert eine Liste der »250 größten Menschenfeinde«. Kann man für das Klima streiken? Vorfahren froren nicht so leicht. Deutschland zahlt 38 Milliarden und damit 19 Prozent mehr nach Brüssel an die EU. …