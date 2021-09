Angriff mit Auto auf AfD-Wahlhelfer in Mölln Autor: Tichys Einblick | 24.09.2021, 17:25 | | 38 0 | 0 24.09.2021, 17:25 | Ein Wahlkampfhelfer der AfD wurde am Donnerstag in Mölln (Schleswig-Holstein) nach Angaben der Partei beim Anbringen von Plakaten von einem Mann gezielt mit dem Auto angefahren. Nach Auskunft des AfD-Landesverbandes sei der Wahlkampfhelfer bei der Kollision auf die Motorhaube aufgeschlagen und habe Verletzungen davongetragen. Er werde voraussichtlich für längere Zeit arbeitsunfähig sein. Dem Angriff mit Der Beitrag Angriff mit Auto auf AfD-Wahlhelfer in Mölln erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion.

