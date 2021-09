WAHL AfD gewinnt in Thüringen vier Direktmandate Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 27.09.2021, 04:32 | | 23 0 | 0 27.09.2021, 04:32 | ERFURT (dpa-AFX) - Die AfD hat erstmals bei einer Bundestagswahl in Thüringen Direktmandate gewonnen. Ihre Kandidaten erhielten in zwei Wahlkreisen in Ostthüringen sowie in je einem in Mittel- und Südwestthüringen die meisten Stimmen. Die SPD konnte drei Wahlkreise für sich entscheiden, darunter in Südthüringen gegen den umstrittenen CDU-Kandidat Hans-Georg Maaßen. Die CDU, die 2017 alle acht Wahlkreise gewann, behauptete sich nur noch mit ihrem Kandidaten in ihrer Hochburg im katholisch geprägten Eichsfeld./rot/DP/zb



