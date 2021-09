Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Dynavax Aktie Eine (zu?) hohe Hürde… Starke Kursbewegungen haben die Dynavax Technologies Aktie zuletzt gleich zwei Mal in den Kursbereich oberhalb von 20 Dollar steigen lassen. Die Biotech-Aktie verzeichnete dabei zwischendurch einen Rückschlag auf 13,30 Dollar, die an der NASDAQ am …