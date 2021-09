Daimler muss den Geländewagen GLK in Deutschland zurückrufen

Vor einem Jahr wurde ein neuer Rückruf für den Mercedes GLK vom Kraftfahrt Bundesamt (KBA) veröffentlicht. Unter dem Herstellercode 5496129 wurden Halter des Kompakt-SUV von der Daimler AG aufgefordert, das Diesel-Fahrzeug in die Werkstatt zu bringen. Der Grund: eine illegale Abschalteinrichtung, die die Abgasreinigung manipuliert.

Der amtliche Rückruf wurde am 18. September 2020 in der Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamts veröffentlicht. Das KBA hat diesen Rückruf verpflichtend angeordnet; die Daimler AG setzt ihn nun um. Alle betroffenen Fahrzeughalter erhalten dazu ein Rückrufschreiben vom Hersteller. Laut Datenbank des KBA sind vom Rückruf 5496129 jene Mercedes GLK-Modelle betroffen, die 2014 und 2015 gebaut worden sind. Als Begründung wird angegeben: „Unzulässige Abschalteinrichtung bzw. unzulässige Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems.“ Diese sperrige Formulierung bedeutet übersetzt: illegale Abschalteinrichtung im Dieselmotor.

Mercedes GLK kann Emissionsgrenzwerte nicht einhalten

Die Abschalteinrichtung bewirkt, dass die Abgase im Straßenbetrieb nicht umfassend gereinigt werden. Der Mercedes GLK stößt dann weit mehr Emissionen in Form von Stickoxiden (NOx) aus, als gesetzlich erlaubt. Stickoxide sind Gase, die mit den Abgasen eines Fahrzeugs freigesetzt werden und gesundheits- sowie umweltschädlich sind. Nur im Test der Prüfbehörden ist das Dieselfahrzeug in der Lage, die gesetzlichen Emissionsgrenzen einzuhalten. So erhielt der Mercedes GLK die Zulassung für die Straße. Das ist eindeutig ein Betrug am Käufer, der sich darauf verlassen hat, ein Auto zu bekommen, dass auch auf der Straße alle gesetzlichen Vorgaben einhält.

Mit dem Rückruf will die Daimler AG diese Abschalteinrichtung beseitigen – mithilfe eines Softwareupdates. Es soll die Abschalteinrichtung deaktivieren, sodass die Abgase wieder vollumfänglich gereinigt werden. Allerdings ist bekannt, dass diese Softwareupdates unerwünschte Nebenwirkungen haben: Dieselfahrer berichten von einer verminderten Motorleistung und einem erhöhten Spritverbrauch. Es kann sogar zu Motorschäden kommen, da die Bauteile nicht für eine intensive Abgasreinigung geschaffen sind. Zu guter Letzt erleiden Fahrzeuge, die vom Abgasskandal betroffen sind, einen massiven Wertverlust – ob nun mit oder ohne Softwareupdate.

Rückruf 5496129: GLK-Fahrer können sich wehren

Halter eines Mercedes GLK haben aber eine Alternative zur Teilnahme am Rückruf 5496129: Mit einer Einzelklage gegen den Hersteller, der Daimler AG, können Verbraucher ihr Recht auf Schadensersatz durchsetzen. Diverse Gerichte aller Instanzen haben den Verbrauchern bereits eine Entschädigung im Dieselskandal zugesprochen. Diese setzt sich aus dem Kaufpreis für den Mercedes GLK abzüglich einer Nutzungsentschädigung für die bereits gefahrenen Kilometer zusammen. Trotz dieses Abzugs bleibt die Klage eine sehr lukrative Alternative zum Verkauf des vom Abgasskandal betroffenen Geländewagens.

