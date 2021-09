Cloudflare widmet sich der E-Mail-Sicherheit

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), ein Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das dabei hilft, ein besseres Internet zu gestalten, kündigte heute seinen Einstieg in den Bereich E-Mail-Sicherheit mit neuen Angeboten an, die dabei helfen, Herausforderungen im E-Mail-Verkehr auf benutzerfreundliche Weise zu lösen und Kunden mehr Kontrolle zu geben. Ab sofort können Benutzer benutzerdefinierte E-Mail-Adressen erstellen, die Weiterleitung eingehender E-Mails steuern und E-Mail-Spoofing und Phishing bei ausgehenden E-Mails verhindern – und das alles kostenlos. Cloudflare kündigte darüber hinaus an, dass sich Kunden für einen frühzeitigen Zugang zur Advanced Email Security Suite anmelden können, die eng mit allen Cloudflare Zero Trust Lösungen integriert ist, um Unternehmen und ihre Mitarbeiter auf ganzheitliche Weise sicher und produktiv zu halten.

E-Mails stellen heute eine der größten Bedrohungen für Verbraucher und Unternehmen dar. Der Internet Crime Complaint Center 2020 Internet Crime Report des FBI zeigt, dass Phishing-Angriffe die häufigste Art von Cyberangriffen im Jahr 2020 darstellten. Der Grund dafür ist laut Forrester: „Die größten Probleme mit E-Mails liegen in ihrer Allgegenwärtigkeit und unserer Bereitschaft, ihnen zu vertrauen. Jeder Mensch hat ein E-Mail-Konto, oft sogar mehr als eins. Das macht dieses Medium zu einem immer wiederkehrenden Ziel für Angreifer.“ Bisherige Lösungen haben das Problem nur ansatzweise, aber nicht umfassend in Angriff genommen.

„Kunden bitten uns schon seit Jahren, das Thema E-Mail-Sicherheit anzugehen. Heute kündigen wir neue Tools an, die dazu beitragen werden, das größte verbleibende Netzwerksicherheitsrisiko zu schließen, das Cloudflare bisher noch nicht abgedeckt hat“, sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Wir wollen das Netzwerk sein, in das sich Unternehmen jeder Größe für alle Bedürfnisse einbinden können. Der heutige Tag ist unser erster Schritt in diese Richtung, aber wir hoffen, dass wir letztendlich der führende Anbieter im Bereich E-Mail-Sicherheit werden.“

Das Erstellen, Verwalten und Sichern von E-Mail-Diensten kann eine komplexe Aufgabe sein, die technisches Fachwissen erfordert. Heute kündigt Cloudflare zwei Funktionen an, die den Kunden dabei helfen können:

Cloudflare E-Mail-Routing

Zum einen stellt Cloudflare seinen Kunden leistungsstarke neue E-Mail-Routing-Tools zur Verfügung, um das E-Mail-Management zu optimieren. Cloudflare Email Routing gibt Kunden mehr Kontrolle über ihre E-Mails und ermöglicht ihnen ein professionelles Adressieren bei jedem E-Mail-Hosting-Anbieter, egal ob es sich um Hosted Exchange, verwaltetes Office 365, Gmail, Google Workplace oder eine ältere Aol.com-Adresse handelt. Dies ist vor allem für kleine Unternehmen von Vorteil, die eine benutzerdefinierte Domäne für ihre E-Mail-Adressen haben möchten, aber hinter den Kulissen alles über ein Gmail-Konto verwalten.